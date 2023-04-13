فينيسيوس: قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا ضد تشيلسي.. وأراوخو أفضل مدافع لعب ضدي

أشاد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بما قدمه فريقه ضد تشيلسي في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث اللاعب البرازيلي عقب المباراة قائلا: "لعبنا بشكل جيد للغاية إنها واحدة من أفضل مبارياتنا في الموسم ولكن مازال الطريق طويلا".

وواصل "أردنا تسجيل المزيد من الأهداف، فكان لدينا العديد من المساحات أمامنا وأردنا استغلال ذلك فنحن نعلم مدى صعوبة خوض مباراة الإياب خارج ملعبنا".

وأكمل "اللاعبون الذين يرتدون هذا القميص يعلمون أن اللعب في دوري الأبطال هنا مميز جدا".

ويحل ريال مدريد ضيفا على تشيلسي الأربعاء المقبل في ملعب ستامفورد بريدج حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف دون رد ليتأهل لنصف النهائي ويواصل حملته للدفاع عن لقبه.

وأشاد فينيسيوس بمدافع برشلونة رونالد أراوخو وقال: "هو أفضل لاعب دافع ضدي، لهذا يوجد سبب أنه يلعب في برشلونة".