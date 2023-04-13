الثانية على التوالي.. غنام محمد رجل مباراة غزل المحلة وفيوتشر

حصد غنام محمد جائزة رجل مباراة غزل المحلة وفيوتشر في الجولة 25 من الدوري المصري.

وعاد فيوتشر بانتصار من ملعب غزل المحلة بهدف دون رد سجله غنام محمد.

وفاز غنام بالجائزة للمباراة الثالثة هذا الموسم والثانية على التوالي بعد مباراة الاتحاد الماضية.

وارتفع رصيد فيوتشر في جائزة رجل المباراة لـ 15 جائزة، وأصبح الأكثر حصدا للجائزة بين زملائه.

ماذا قدم غنام محمد ضد غزل المحلة؟

دقائق: 90

أهداف: 1

صناعة أهداف: 2

تمريرات صحيحة: 71 من 79

لمس الكرة: 96

استعادة الكرة: 8

تشتيت الكرة: 4

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 5

حصول على أخطاء: 3

للمرة الثانية✌️وبهدف رائع.. غنام محمد يحصد جائزة رجل مباراة 🌟 #المحلة_فيوتشر🔛🔥#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/gfq82vqqFj — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 12, 2023

ونجح فيوتشر في تحقيق الفوز خارج ملعبه، ليصبح الانتصار الثالث على التوالي في الدوري، ويلحق بغزل المحلة الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 48 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ويتقدم فيوتشر على الأهلي مؤقتا بفارق نقطة، وخاض فيوتشر أربع مباريات أكثر.