بن ناصر: نفذنا ما طلبه المدرب ضد نابولي.. وندم وحيد

شدد إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان أنه وزملائه نفذوا ما طلبه المدرب ستيفانو بيولي ضد نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان على نابولي بفضل هدف الجزائري على ملعب سان سيرو.

وقال بن ناصر عبر أمازون برايم إيطاليا: "عملنا بقوة، وفعلنا ما طلبه مننا المدرب".

وأضاف "لا زال هناك مباراة أخرى، لدينا مباراة بولونيا بعد 3 أيام وعلينا أن نتعافى بأفضل طريقة ممكنة".

وأردف "لعبنا بأسلوب جيد وعلينا أن نواصل على هذا النهج".

وأردف "ربما عانينا قليلا في بداية اللقاء، لكننا نظمنا أنفسنا وراقبنا كل لاعب، مع مرور الوقت عرفنا كيفية الاحتفاظ بالكرة".

وأتم "نندم على عدم تسجيل أهدافا أخرى، لكننا نعلم أنه لدينا مباراة إياب أخرى".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في لقاء الإياب.









































هدف هو الأول لـ بن ناصر بقميص ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحمل رقم 5 له مع ميلان إذ سجل 4 أهداف من قبل جميعها في الدوري الإيطالي.

وبات بن ناصر الجزائري الثالث الذي يسجل في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد رياض محرز مع مانشستر سيتي ورابح ماجر مع بورتو.

وأصبح الجزائري رابع لاعب إفريقي يسجل بقميص الروسونيري في دوري الأبطال بعد الليبيري جورج ويا والثنائي الغاني كيفين برنس بواتينج وعلي سولي مونتاري.