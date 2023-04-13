بن ناصر: نفذنا ما طلبه المدرب ضد نابولي.. وندم وحيد

الخميس، 13 أبريل 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

شدد إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان أنه وزملائه نفذوا ما طلبه المدرب ستيفانو بيولي ضد نابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ميلان على نابولي بفضل هدف الجزائري على ملعب سان سيرو.

وقال بن ناصر عبر أمازون برايم إيطاليا: "عملنا بقوة، وفعلنا ما طلبه مننا المدرب".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي قذيفة بن ناصر تقود ميلان للفوز في يوم الـ3 خسائر لـ نابولي تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال

وأضاف "لا زال هناك مباراة أخرى، لدينا مباراة بولونيا بعد 3 أيام وعلينا أن نتعافى بأفضل طريقة ممكنة".

وأردف "لعبنا بأسلوب جيد وعلينا أن نواصل على هذا النهج".

وأردف "ربما عانينا قليلا في بداية اللقاء، لكننا نظمنا أنفسنا وراقبنا كل لاعب، مع مرور الوقت عرفنا كيفية الاحتفاظ بالكرة".

وأتم "نندم على عدم تسجيل أهدافا أخرى، لكننا نعلم أنه لدينا مباراة إياب أخرى".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في لقاء الإياب.

هدف هو الأول لـ بن ناصر بقميص ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحمل رقم 5 له مع ميلان إذ سجل 4 أهداف من قبل جميعها في الدوري الإيطالي.

وبات بن ناصر الجزائري الثالث الذي يسجل في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد رياض محرز مع مانشستر سيتي ورابح ماجر مع بورتو.

وأصبح الجزائري رابع لاعب إفريقي يسجل بقميص الروسونيري في دوري الأبطال بعد الليبيري جورج ويا والثنائي الغاني كيفين برنس بواتينج وعلي سولي مونتاري.

إسماعيل بن ناصر ميلان دوري أبطال أوروبا في أوروبا نابولي
نرشح لكم
أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي قذيفة بن ناصر تقود ميلان للفوز في يوم الـ3 خسائر لـ نابولي الحسم في لندن.. ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في ربع نهائي أبطال أوروبا الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال شبح الأندية الإنجليزية؟ بنزيمة يهز شباك تشيلسي انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(0) تشيلسي.. الملكي يفوز انتهت أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي..انتصار الروسونيري تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية
أخر الأخبار
بن ناصر: نفذنا ما طلبه المدرب ضد نابولي.. وندم وحيد 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البنك الأهلي يعلن عودة كريم حسن شحاتة 29 دقيقة | الدوري المصري
أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات الأهلي.. وسبب غياب بيرسي تاو 32 دقيقة | الكرة المصرية
تساوى مع حسام حسن.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا 41 دقيقة | الدوري المصري
أبرزهم شيكابالا.. في الجول يكشف سبب 8 غيابات لـ الزمالك أمام حرس الحدود 46 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ملوك التعادلات.. الداخلية وسيراميكا يتقاسمان النقاط 55 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعمرو السيسي.. واستمرار تواجد ناصر منسي وبلحاج ضد حرس الحدود 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي