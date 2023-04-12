البنك الأهلي يعلن عودة كريم حسن شحاتة

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار عودة كريم حسن شحاتة لمنصب مدير الكرة.

وأوضح النادي أن القرار جاء بناء على رغبة نيكوديموس بابافلسيو المدير الفني الذي طالب بوجود هذا المنصب خلال الفترة المقبلة للتركيز في النواحي الفنية.

وسبق أن تولي كريم شحاتة منصب مدير الكرة من قبل خلال تولي خالد جلال مسؤولية الفريق.

وأتم نادي "جاء القرار بعودته لدرايته بمنظومة الفريق والحفاظ على عامل التركيز خلال المرحلة القادمة".

وسبق أن تولي كريم حسن شحاتة منصب مدير الكرة في نادي النجوم بين 2018 و2021.

ويستعد البنك الأهلي للقاء طلائع الجيش في الجولة 25 من الدوري المصري.

وخسر الفريق لقاءه الأخير ضد الزمالك بهدف دون مقابل.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة من 23 مباراة، بفارق نقطة عن المركز الأخير.

واكتفى الفريق بتحقيق 3 انتصارات فقط هذا الموسم ويعد الأكثر خسارة في المسابقة برصيد 12 هزيمة بالتساوي مع حرس الحدود الأخير.