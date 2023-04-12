أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات الأهلي.. وسبب غياب بيرسي تاو

كشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق وسبب غياب بيرسي تاو عن مران الفريق.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التتويج بالكأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو مساء بعد غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

وغاب عن تدريبات الأهلي خمسة لاعبين لأسباب مختلفة من الإصابات.

وكشف أحمد أبو عبلة عبر الموقع الرسمي: "أحمد عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي وهناك تحسن ملحوظ في حالة اللاعب".

وأضاف "الأشعة أثبتت إصابة رامي ربيعة بجزع في مفصل الترقوة بالكتف، وسوف يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي".

وأوضح أبو عبلة "عمرو السولية تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي اليوم بجلسة في الجيم".

وواصل "غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لنزلة برد وفضلنا منحه راحة من المران".

واختتم طبيب الأهلي تصريحاته "الفحص الطبي أثبت إصابة محمد عبد المنعم في العضلة الأمامية وبدأ اليوم التدريبات التأهيلية".

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيوتشر المتصدر، ولعب الأحمر أربع مباريات أقل.