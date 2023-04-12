تساوى مع حسام حسن.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا

حصد سمير فكري جائزة رجل مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

وتعادل الفريقان سلبيا في اللقاء الذي أقيم على استاد بتروسبورت.

وبات سمير فكري أكثر لاعب يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الحالي برصيد 4 مرات متساويا مع حسام حسن مهاجم سموحة.

وفاز الجناح بالجائزة 4 مرات من أصل 12 حققها فريقه في الدوري الموسم الحالي.

🔹 بأداء مميز و روح قتالية 💪🏻 سمير فكري يحصد جائزة رجل مباراة #الداخلية_كليوباترا 🔛🔥 #رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/sV8Vrmrex1 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) April 12, 2023

ماذا قدم سمير فكري ضد سيراميكا؟

دقائق: 83

لمس الكرة: 51

تسديدات: 2

تمريرات صحيحة: 23 من 28

صناعة فرص: 3

مراوغات ناجحة: 1 من 3

حصول على أخطاء: 1

تعادل هو الخامس على التوالي لـ سيراميكا في الدوري والحادي عشر كأكثر فريق تعادل بالتساوي مع فاركو.

للمباراة الثانية على التوالي يتعادل الداخلية على أرضه في الدوري هذا الموسم، والتعادل العاشر للفريق هذا الموسم.

وارتفع رصيد سيراميكا للمركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة من 24 مباراة.

فيما ارتفع رصيد الداخلية 22 نقطة في المركز الـ 14 من 24 مباراة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.