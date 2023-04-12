أبرزهم شيكابالا.. في الجول يكشف سبب 8 غيابات لـ الزمالك أمام حرس الحدود

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 23:42

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - المريخ والزمالك - الصور من حساب الزمالك الرسمي

يغيب عن الزمالك 8 لاعبين في مواجهة حرس الحدود التي تقام غدا الخميس في ملعب الكلية الحربية في الجولة 25 من الدوري المصري.

فما هو السبب؟ FilGoal.com يكشف.

يخوض محمود عبد الرازق "شيكابالا" برنامجا تأهيليا في التدريبات وتقرر غيابه عن المباراة كي لا يتعرض للإجهاد.

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فيما يعاني عمرو السيسي من كدمة في كاحل القدم تعرض لها خلال المران.

أما محمد أشرف "روقا" فيعاني من كدمة في الظهر تعرض لها في التدريبات كذلك.

فيما يغيب محمود شبانة عن القائمة لعدم الجاهزية الفنية عقب تعافيه من إصابته في الركبة.

فيما يؤدي عبد الله جمعة المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في ظل إصابته في العضلة الخلفية.

والأمر ذاته ينطبق على محمد عبد الشافي الذي يخوض برنامجه تأهيليا في ظل إصابته في الركبة.

أما سامسون أكينيولا وعمر جابر فيغيبان عن المباراة لرؤية فنية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير بـ16 نقطة.

الزمالك شيكابالا حرس الحدود الدوري المصري
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