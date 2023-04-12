أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي

عبر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن رضاه بمستوى فريقه أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "أشعر بحالة من الرضا لأن الفريق قدم مستوى جيد اليوم".

وأضاف "كان من الممكن تقديم ما هو أفضل في الجزء الهجومي وتعاملنا مع اللقاء بشكل جيد".

وأكمل "التأهل لم يحسم بعد ولا يزال هناك 90 دقيقة في لندن وعلينا أن نقاتل وسنلعب وكأن النتيجة 0-0".

وأتم تصريحاته "في رأيي كان فالفيردي أفضل لاعب في المباراة".

وفاز ريال مدريد الإسباني على تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو.

وينتظر ريال مدريد وتشيلسي حسم المتأهل إلى نصف نهائي في مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.