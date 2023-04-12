ملوك التعادلات.. الداخلية وسيراميكا يتقاسمان النقاط

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الداخلية

تعادل الداخلية وسيراميكا كليوباترا سلبيا في الجولة 25 من الدوري المصري على ملعب بتروسبورت.

تعادل هو الخامس على التوالي لـ سيراميكا في الدوري والحادي عشر كأكثر فريق تعادل بالتساوي مع فاركو.

للمباراة الثانية على التوالي يتعادل الداخلية على أرضه في الدوري هذا الموسم، والتعادل العاشر للفريق هذا الموسم.

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وارتفع رصيد سيراميكا للمركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة من 24 مباراة.

فيما ارتفع رصيد الداخلية 22 نقطة في المركز الـ 14 من 24 مباراة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط.

التشكيل

بدأ محمد نجيب في التشكيل الأساسي لفريق الداخلية بعد أن تم استبداله اضطراريا في الشوط الأول من مواجهة سموحة الأخيرة.

وقاد جابريل شيكودي هجوم فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة معين الشعباني.

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وصف المباراة

كاد أن يتقدم سيراميكا مبكرا بعرضية من محمد إبراهيم من الجهة اليمنى قابلها محمد عنتر برأسية أبعدها الدفاع في الوقت المناسب في الدقيقة الثالثة.

وتألق عماد السيد حارس الداخلية في الدقيقة 23 بعدما تصدى لانفراد شيكودي.

وبعد دقيقتين تصدى السيد لتسديدة قوية من محمد متولي "كناريا" وأبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 27 أبعد تسديدة محمد عادل ليواصل تألقه.

وتصدى في الدقيقة 31 لتسديدة ميدو جابر من داخل منطقة الجزاء.

رد الداخلية بتسديدة قوية من سمير فكري تصدى لها محمد بسام بثبات في الدقيقة 36.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وفي الشوط الثاني شارك رشيد أحمد بدلا من مصطفى فوزي في بداية الشوط الثاني في هجوم الداخلية.

في الدقيقة 58 ردت عارضة الداخلية تسديدة قوية من محمد عادل من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق مرت رأسية سيق تقا أعلى العارضة.

ظل سيراميكا مستحوذا، وكاد شيكودي أن يسجل هدفا رائعا بضربة مقصية مرت أعلى العارضة.

الدقائق العشرة الأخيرة شهدت 3 تغييرات لصالح سيراميكا لكن لم تشهد أي فرص لكلا الفريقين لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد في الدوري.

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