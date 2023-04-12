قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعمرو السيسي.. واستمرار تواجد ناصر منسي وبلحاج ضد حرس الحدود

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 23:31

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - البنك الأهلي - شيكابالا

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام قائمة فريقه المستدعاة للقاء حرس الحدود غدا الخميس.

ويحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود لملاقاته في ملعب الكلية الحربية في الجولة 25 من الدوري.

وشهدت القائمة غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عنها بعدما تواجد فيها في اللقاء الأخير ضد البنك الأهلي وكذلك عمرو السيسي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي

في الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر"

في الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - عبد الله محمد - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي

في الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير بـ16 نقطة.

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