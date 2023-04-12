الفيديو يحرم غزل المحلة من تعادل قاتل.. وفيوتشر يصعد لقمة الدوري مؤقتا

صعد نادي فيوتشر إلى قمة الدوري المصري مؤقتا بعد التغلب على غزل المحلة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ونجح فيوتشر في تحقيق الفوز خارج ملعبه، ليصبح الانتصار الثالث على التوالي في الدوري، ويلحق بغزل المحلة الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 48 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ويتقدم فيوتشر على الأهلي مؤقتا بفارق نقطة، وخاض فيوتشر أربع مباريات أكثر.

ونجح غنام محمد في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكان إبراهيما كونيه قد سجل التعادل في الدقيقة 87 من الوقت القاتل قبل أن يتم إلغاء الهدف من تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وسيطر فيوتشر على مجريات اللقاء منذ البداية مع تراجع نسبي لأصحاب الأرض.

وتحصل علي الفيل مدافع فيوتشر على بطاقة صفراء في الدقيقة 18 مع مطالبات من لاعبي غزل المحلة لطرد مباشر بسبب منع انفراد.

وأهدر أحمد رفعت هدفا محققا في الدقيقة 36 من الناحية اليسرى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لأحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة.

ورد تشارلز مهاجم غزل المحلة بتسديدة قوية من الدقيقة 40 ولكن بجوار القائم الأيمن لفيوتشر.

وسجل جوزيف نجويم هدفا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52 مع بداية الشوط الثاني ولكن ألغت تقنية الفيديو الهدف بداعي التسلل.

وبنفس الطريقة سدد غنام محمد الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 ليسجل أولى أهداف فيوتشر واللقاء.

واندفع غزل المحلة هجوميا في النصف ساعة الأخيرة بحثا عن هدف التعادل.

وترجم إبراهيما كونيه هجمات المحلة بهدف التعادل في الدقيقة 87 قبل أن يتم إلغائه من تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وتعرض عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غز المحلة للطرد في الدقيقة 96 بسبب الاعتراض على محمد عادل حكم اللقاء.

ويحل فيوتشر ضيفا على طلائع الجيش في مباراته المقبلة والمقرر لها مساء الأربعاء.

بينما غزل المحلة يحل ضيفا على فاركو في نفس التوقيت ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين.

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