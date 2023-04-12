قذيفة بن ناصر تقود ميلان للفوز في يوم الـ3 خسائر لـ نابولي

فاز ميلان على منافسه نابولي بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستضاف ميلان منافسه نابولي في ملعب سان سيرو.

سجل إسماعيل بن ناصر هدف المباراة الوحيدة بتسديدة قوية في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الثلاثاء المقبل في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في لقاء الإياب.

يوم الـ3 خسائر

خاض نابولي المباراة آملا بالتأكيد في نتيجة إيجابية لكن تعرض للهزيمة وهذه لم تكن الخسارة الوحيدة له في اللقاء.

إذ أنه لاعبه زامبو أنجويسا سيغيب عن الإياب بعد طرده في المباراة عقب حصوله على إنذارين.

وبعدها دقائق حصل كيم مين جاي على إنذار في اللقاء ليتأكد كذلك غيابه عن الإياب.

واضطر نابولي لخوض المباراة بدون مهاجمه فيكتور أوسيمين للإصابة.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بهجوم سريع من نابولي وكاد كفارا يسجل هدفا بعد عرضية زاحفة لكن شتتها الدفاع وارتدت إلى زيلينسكي الذي سدد مجددا لكن تونالي شتت الكرة من على خط المرمى.

وبعدها أطلق أنجويسا تسديدة قوية أبعدها مايك ماينيان لخارج الملعب وحولها لركلة ركنية بتصد رائع.

واصل نابولي ضغطه وسدد زيلينسكي كرة قوية تصدى لها ماينيان.

وانطلق رافائيل لياو مسرعا من منتصف الملعب ومر من لاعبي نابولي ولكن تسديدته اليسارية مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 40 ومن هجمة مرتدة سريعة بدأها براهيم دياز ومرر الكرة لتعود إليه وهيأها إلى بن ناصر الذي أطلق تسديدة يسارية في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لميلان.

وكاد سيمون كاير يسجل هدفا ثانيا لميلان لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة.

وجاء الشوط الثاني أفضل من قبل نابولي لكنه كان هادئا في أغلب أحداثه إذ غابت الخطورة الحقيقة عن مرمى ميلان.

وحصل أنجويسا على إنذارين خلال أربع دقائق ليُطرد من المباراة.

وبعد ذلك بخمس دقائق وبالتحديد في الدقيقة 79 حصل كيم مين جاي على إنذار ليغيب عن الإياب.

وأطلق جيوفاني دي لورينزو تسديدة قوية تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة على ميلان.









































لم يحدث أي جديد لتنتهي المباراة بفوز صعب ومثير لميلان.