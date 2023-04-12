الحسم في لندن.. ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في ربع نهائي أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني على تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو.

وينتظر ريال مدريد وتشيلسي حسم المتأهل إلى نصف نهائي في مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

ثنائية فوز ريال مدريد سجلها كل من كريم بنزيمة وماركو أسينسيو.

وصف المباراة

📋تشكيل ريال مدريد أمام تشيلسي ⚪أنشيلوتي يدفع بنفس التشكيل الذي خاض الكلاسيكو في كامب نو #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/jHfQaMPZmB — FilGoal (@FilGoal) April 12, 2023

أهدر جواو فيليكس انفرادا في الدقيقة الثانية من المباراة بعدما تلقى تمريرة من نجولو كانتي وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد في يد الحارس كورتوا.

واستمرت خطورة تشيلسي في الدقائق الأولى من المباراة وانطلق كانتي بالكرة نحو المرمى لكن الدفاع الأبيض عاد سريعا وأنهى الهجمة.

ورد ريال مدريد بتسديدة قوية من كريم بنزيمة اصطدمت في جسد كوليبالي وانتهت خطورة الهجمة.

ومن جديد سدد فيدي فالفيردي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة كيبا حارس تشيلسي.

ونجح ريال مدريد في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق كريم بنزيمة.

وجاء الهدف بعد كرة طويلة وصلت إلى فينيسيوس الذي سدد مباشرة وتصدى له كيبا وارتدت الكرة أمام بنزيمة ليضعها في الشباك الخالية.

وأنقذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد هدف التعادل ببراعة من أمام رحيم ستيرلينج بعد عرضية من رييس جيمس.

وأهدر فينيسيوس فرصة الهدف الثاني بعدما توغل داخل منطقة الجزاء ومر من الدفاع ووضع الكرة من أعلى كيبا لكن كوليبالي أبعد الكرة من على خط المرمى.

وسدد فالفيردي مرة أخرى كرة أرضية قوية أمسك بها كيبا قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمرت خطورة ريال مدريد عن طريق فينيسيوس الذي انفرد بالمرمى لكن كوليبالي نجح في إبعاد الكرة عنه.

وسدد لوكا مودريتش كرة من على حدود منطقة الجزاء مرت جوار المرمى بطريقة رائعة وكادت تسفر عن الهدف الثاني.

وغادر كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي المباراة بعدما تعرض للإصابة وشارك بدلا منه مارك كوكوريلا.

وأسفرت خطورة فينيسيوس عن طرد بين تشيلويل مدافع تشيلسي الذي اضطر إلى عرقلته وهو في موقف الانفراد بالمرمى.

ليخرج تشيلويل من المباراة في الدقيقة 59 بعدما حصل على الطرد.

وسدد دافيد ألابا المخالفة بقوة لكن كيبا أمسك الكرة بثبات.

ودفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المؤقت بالثنائي كاي هافرتز وتشالوباه بدلا من رحيم ستيرلينج وجواو فيليكس.

وشارك ماركو أسينسيو وأنطونيو روديجير بدلا من رودريجو وكامافينجا في الدقيقة 71.

وسريعا وعقب دخوله أرض الملعب نجح البديل ماركو أسينسيو تسجيل هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 74 بتسديدة أرضية من أمام منطقة الجزاء مرت بين قدمي فوفانا وذهبت إلى الشباك.

وعقب الهدف دفع لامبارد بالثنائي كونور كالاجار وماسون ماونت بدلا من كانتي وتياجو سيلفا.

واستمرت هجمات ريال مدريد الخطيرة على مرمى تشيلسي ومعها محاولات غير مكتملة للفريق الإنجليزي.

وأهدر ماسون ماونت فرصة إضافة الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن كورتوا تصدى له.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد.