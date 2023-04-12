الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

هز إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان هدفه الأول في البطولات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا بتسديدة في شباك نابولي.

وتقدم ميلان بهدف إسماعيل بن ناصر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل بن ناصر هدف ميلان الأول في اللقاء بعد تمريرة عرضية أرضية من رافائيل لياو في الدقيقة 40.

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هدف هو الأول لـ بن ناصر بقميص ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ويحمل رقم 5 له مع ميلان إذ سجل 4 أهداف من قبل جميعها في الدوري الإيطالي.

وبات بن ناصر الجزائري الثالث الذي يسجل في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد رياض محرز مع مانشستر سيتي ورابح ماجر مع بورتو.

وأصبح الجزائري رابع لاعب إفريقي يسجل بقميص الروسونيري في دوري الأبطال بعد الليبيري جورج ويا والثنائي الغاني كيفين برنس بواتينج وعلي سولي مونتاري.

ويلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي يوم الثلاثاء المقبل.

ولأول مرة يلعب نابولي في تاريخه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يعد ميلان ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 7 ألقاب.

دوري أبطال أوروبا ميلان نابولي إسماعيل بن ناصر
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