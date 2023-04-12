البيان الإماراتية: ملعب محمد بن زايد الأقرب لاستضافة السوبر بين الزمالك والأهلي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 22:41

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

بات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الأقرب لاستضافة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وكانت الإمارات قد سبق واستضافت كأس السوبر المصري خمس مرات سابقة، بينهم مرتين على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وحسم الأهلي مكانه في تلك النسخة من كأس السوبر بعد التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

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وكشف مصدر لصحيفة البيان الإماراتية، أنه سبنسبة كبيرة ستقام مباراة السوبر بين الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بصفته بطل الكأس على استاد محمد بن زايد.

وأشار التقرير إلى أنه كان هناك ملعبان مرشحات لاستضافة اللقاء وبناء على طرفي اللقاء، وكان الملعبان هما استاد آل نهيان بنادي الوحدة واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وأوضح التقرير أن استاد آل نهيان بنادي الوحدة كان سيستضيف كأس السوبر حال كان بين الزمالك وبيراميدز، بينما استاد محمد بن زايد حال كان بين الزمالك والأهلي.

وتأتي استضافة أبو ظبي لكأس السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبو ظبي الرياضي والاتحاد المصري والتي اشتملت استضافة السوبر مرتين على التوالي.

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في أكتوبر الماضي وحسمها الأهلي على حساب الزمالك بهدفين دون مقابل.

واستضافت دولة الإمارات السوبر المصري خمس مرات سابقة، بينهم ثلاث مرات على استاد هزاع بن زايد بواقع مباراتي قمة بين الأهلي والزمالك ومباراة بين الأهلي والمصري، وحسم الأحمر الثلاث مناسبات.

أما ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فاستضاف مباراتين من كأس السوبر المصري وحسمهم الزمالك في المناسبتين على حساب الأهلي.

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