شبح الأندية الإنجليزية؟ بنزيمة يهز شباك تشيلسي

أصبح الفرنسي كريم بنزيمة شبحا للفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيمة هدف ريال مدريد الأول ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقام على ملعب سانتاجيو بيرنابيو.

وتابع الفرنسي تسديدة مرتدة من يد كيبا أريزابالاجا بعد كرة فينيسيوس جونيور مسجلا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 22.

وبات الفرنسي شبح للإنجليزي، آخر 11 هدفا سجلها جاءت في شباك أندية إنجليزية حيث هز شباك تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول بين الموسمين الماضي والحالي.

فسجل 4 ضد تشيلسي في ربع نهائي الموسم الماضي، و3 في نصف نهائي الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي.

ثم سجل 3 أهداف ضد ليفربول في ثمن نهائي الموسم الحالي، وعاد لهز شباك تشيلسي مجددا في لقاء اليوم.

ووصل الفرنسي بفضل هدفه للرقم 90 في 130 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد.

وأصبح كريم بنزيمة أكبر لاعب يسجل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعمر 35 عاما و3 أشهر منذ سينسيا لاعب أولمبياكوس اليوناني ضد يوفنتوس في 1999 بعمر 35 عاما و4 أشهر.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج لحسم هوية المتأهل للمربع الذهبي.

ويعد ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة الأوروبية والأكثر تتويجا باللقب برصيد 14.