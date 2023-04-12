شبح الأندية الإنجليزية؟ بنزيمة يهز شباك تشيلسي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

أصبح الفرنسي كريم بنزيمة شبحا للفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

وسجل بنزيمة هدف ريال مدريد الأول ضد تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقام على ملعب سانتاجيو بيرنابيو.

وتابع الفرنسي تسديدة مرتدة من يد كيبا أريزابالاجا بعد كرة فينيسيوس جونيور مسجلا هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 22.

أخبار متعلقة:
تشكيل تشيلسي - عودة سيلفا وكانتي أمام ريال مدريد.. وثلاثة مدافعين من لامبارد مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 بيلد: ريال مدريد قريب من التعاقد مع بيلينجهام تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو

وبات الفرنسي شبح للإنجليزي، آخر 11 هدفا سجلها جاءت في شباك أندية إنجليزية حيث هز شباك تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول بين الموسمين الماضي والحالي.

فسجل 4 ضد تشيلسي في ربع نهائي الموسم الماضي، و3 في نصف نهائي الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي.

ثم سجل 3 أهداف ضد ليفربول في ثمن نهائي الموسم الحالي، وعاد لهز شباك تشيلسي مجددا في لقاء اليوم.

ووصل الفرنسي بفضل هدفه للرقم 90 في 130 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا بقميص ريال مدريد.

وأصبح كريم بنزيمة أكبر لاعب يسجل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعمر 35 عاما و3 أشهر منذ سينسيا لاعب أولمبياكوس اليوناني ضد يوفنتوس في 1999 بعمر 35 عاما و4 أشهر.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب ستامفورد بريدج لحسم هوية المتأهل للمربع الذهبي.

ويعد ريال مدريد حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة الأوروبية والأكثر تتويجا باللقب برصيد 14.

كريم بنزيمة ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال في أوروبا تشيلسي
نرشح لكم
الحسم في لندن.. ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في ربع نهائي أبطال أوروبا الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (2)-(0) تشيلسي.. الملكي يفوز مباشر أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي.. طرد أنجويسا تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية تشكيل تشيلسي - عودة سيلفا وكانتي أمام ريال مدريد.. وثلاثة مدافعين من لامبارد تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
الحسم في لندن.. ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في ربع نهائي أبطال أوروبا 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
البيان الإماراتية: ملعب محمد بن زايد الأقرب لاستضافة السوبر بين الزمالك والأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
شبح الأندية الإنجليزية؟ بنزيمة يهز شباك تشيلسي 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مرتضى يعلن موعد بداية مهمة أوسوريو مع الزمالك 34 دقيقة | الكرة المصرية
أوسوريو يصل القاهرة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التشكيل - باسي يقود غزل المحلة.. وتغييران في وسط وهجوم فيوتشر 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي