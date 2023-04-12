مرتضى يعلن موعد بداية مهمة أوسوريو مع الزمالك

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 22:23

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك موعد بدء المدير الفني الجديد للفريق خوان كارلوس أوسوريو مهمته مع الفريق الأبيض.

وكان المدرب الكولومبي وصل إلى مصر مساء اليوم الأربعاء تمهيدا لتوليه تدريب الزمالك.

وأشار مرتضى إلى أن أوسوريو سيقود مران الزمالك بداية من بعد غد الجمعة.

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وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "يا جميع جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وأكمل "وصل الليلة منذ قليل إلى أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الأسبق لمنتخب باراجواي".

وواصل "ليتسلم من بعد غد الجمعة مسئولية الفريق الأول لنادي الزمالك".

وأتم مرتضى "نتمنى له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله".

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

الزمالك مرتضى أوسوريو
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