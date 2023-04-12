مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 21:00
كتب : FilGoal
يستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما غزل المحلة في المركز العاشر بـ 30 نقطة.
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غزل المحلة × فيوتشر
ق18 بطاقة صفراء لعلي الفيل من فيوتشر مع مطالبات بطرده بسبب الانفراد
انطلاق المباراة
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الداخلية × سيراميكا كليوباترا
انطلاق المباراة
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