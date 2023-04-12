مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

معاد الحناوي - فيوتشر أمام غزل المحلة

يستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما غزل المحلة في المركز العاشر بـ 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------

غزل المحلة × فيوتشر

ق18 بطاقة صفراء لعلي الفيل من فيوتشر مع مطالبات بطرده بسبب الانفراد

انطلاق المباراة

===============

الداخلية × سيراميكا كليوباترا

انطلاق المباراة

الدوري المصري غزل المحلة فيوتشر
نرشح لكم
أوسوريو يصل القاهرة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك التشكيل - باسي يقود غزل المحلة.. وتغييران في وسط وهجوم فيوتشر التشكيل - نجيب أساسي مع الداخلية.. وشيكودي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا عملية جراحية منتظرة.. إصابة قوية لـ أحمد ياسر ريان هيرليتش لـ في الجول: لا يمكنني تحفيز لاعبين لا يتقاضون أجورهم.. ومباراة المصري لم تؤثر على قراري العامري فاروق يتحدث عن التحرك من أجل الجماهير ضد الرجاء.. والألعاب الجماعية خبر في الجول - إصابة عبد الله السعيد بجزع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة الغياب فرج عامر لـ في الجول: فيوتشر لم يدفع لنا مقابل صفقة الوادي حتى الآن
أخر الأخبار
أوسوريو يصل القاهرة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا 55 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - باسي يقود غزل المحلة.. وتغييران في وسط وهجوم فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التشكيل - نجيب أساسي مع الداخلية.. وشيكودي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
استراحة أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي.. جووووووووووووووول بن ناصر ساعة | دوري أبطال أوروبا
عملية جراحية منتظرة.. إصابة قوية لـ أحمد ياسر ريان ساعة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب 4 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد