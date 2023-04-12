انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 21:00

كتب : FilGoal

معاد الحناوي - فيوتشر أمام غزل المحلة

يستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما غزل المحلة في المركز العاشر بـ 30 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------

غزل المحلة × فيوتشر

نهاية المباراة

ق89 تقنية الفيديو تلغي هدف التعادل

ق87 جوووووووول إبراهيما كونيه يتعادل

ق57 جوووووووول غنام محمد

ق52 هدف غير محتسب لجوزيف نجويم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من تشارلز ولكن بجوار القائم الأيمن لفيوتشر

ق36 أحمد رفعت يهدر هدفا محققا لفيوتشر

ق18 بطاقة صفراء لعلي الفيل من فيوتشر مع مطالبات بطرده بسبب الانفراد

انطلاق المباراة

===============

الداخلية × سيراميكا كليوباترا

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

غزل المحلة الدوري المصري فيوتشر
نرشح لكم
البنك الأهلي يعلن عودة كريم حسن شحاتة أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات الأهلي.. وسبب غياب بيرسي تاو تساوى مع حسام حسن.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا أبرزهم شيكابالا.. في الجول يكشف سبب 8 غيابات لـ الزمالك أمام حرس الحدود ملوك التعادلات.. الداخلية وسيراميكا يتقاسمان النقاط الفيديو يحرم غزل المحلة من تعادل قاتل.. وفيوتشر يصعد لقمة الدوري مؤقتا البيان الإماراتية: ملعب محمد بن زايد الأقرب لاستضافة السوبر بين الزمالك والأهلي أوسوريو يصل القاهرة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك
أخر الأخبار
البنك الأهلي يعلن عودة كريم حسن شحاتة 8 دقيقة | الدوري المصري
أبو عبلة يكشف تفاصيل إصابات الأهلي.. وسبب غياب بيرسي تاو 10 دقيقة | الكرة المصرية
تساوى مع حسام حسن.. سمير فكري رجل مباراة الداخلية وسيراميكا كليوباترا 19 دقيقة | الدوري المصري
أبرزهم شيكابالا.. في الجول يكشف سبب 8 غيابات لـ الزمالك أمام حرس الحدود 24 دقيقة | الدوري المصري
أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ملوك التعادلات.. الداخلية وسيراميكا يتقاسمان النقاط 33 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعمرو السيسي.. واستمرار تواجد ناصر منسي وبلحاج ضد حرس الحدود 35 دقيقة | الكرة المصرية
الفيديو يحرم غزل المحلة من تعادل قاتل.. وفيوتشر يصعد لقمة الدوري مؤقتا 41 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي