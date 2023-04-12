انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(1) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا

يستضيف غزل المحلة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما غزل المحلة في المركز العاشر بـ 30 نقطة.

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غزل المحلة × فيوتشر

نهاية المباراة

ق89 تقنية الفيديو تلغي هدف التعادل

ق87 جوووووووول إبراهيما كونيه يتعادل

ق57 جوووووووول غنام محمد

ق52 هدف غير محتسب لجوزيف نجويم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40 تسديدة قوية من تشارلز ولكن بجوار القائم الأيمن لفيوتشر

ق36 أحمد رفعت يهدر هدفا محققا لفيوتشر

ق18 بطاقة صفراء لعلي الفيل من فيوتشر مع مطالبات بطرده بسبب الانفراد

انطلاق المباراة

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الداخلية × سيراميكا كليوباترا

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة