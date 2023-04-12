التشكيل - باسي يقود غزل المحلة.. وتغييران في وسط وهجوم فيوتشر

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

معاد الحناوي - فيوتشر أمام غزل المحلة

يقود النيجيري الشاب تشارلز باسي هجوم غزل المحلة في فيوتشر.

ويحل فيوتشر ضيفا على غزل المحلة في الجولة 25 من الدوري المصري.

وأجرى علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر تغييرين على تشكيل الفريق الفائز على الاتحاد.

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فيبدأ مروان محسن صاحب هدف الانتصار في الهجوم عوضا عن أحمد عاطف، فيما يتواجد ناصر ماهر أساسيا على حساب هشام عادل.

وجاء تشكيل غزل المحلة:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: إيهاب سمير - معاذ الحناوي – مصطفى العش – محمد جابر

الوسط: محمد بازوكا – أحمد النادري – إبراهيم عايش

الهجوم: أحمد الشيخ – تشارلز باسي - كريم مصطفى

فيما جاء تشكيل فيوتشر

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – علي الفيل - محمود مرعي – جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد – ناصر ماهر – محمد رضا

الهجوم: عبد الكبير الوادي – مروان محسن – أحمد رفعت

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 45 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 30 نقطة من 23 مباراة.

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