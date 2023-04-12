التشكيل - نجيب أساسي مع الداخلية.. وشيكودي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا

يبدأ محمد نجيب في التشكيل الأساسي لفريق الداخلية بعد أن تم استبداله اضطراريا في الشوط الأول من مواجهة سموحة الأخيرة.

ويقود جابريل شيكودي هجوم فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة معين الشعباني.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة بينما الداخلية في المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة.

وجاء تشكيل الداخلية تحت قيادة علاء عبد العال كالآتي:

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح - محمد نجيب - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد.

الوسط: سمير فكري - أحمد عادل عبد الرسول - علي الزاهدي - ألان كامبادي - محمود طلعت.

الهجوم: مصطفى فوزي.

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - كيليتشي شيميزين - محمد رمضان - فانوم ألفريد - وليد مصطفى - كريستوفر جوهان - حسين رجب عبد المحسن - أحمد رشيد - عبد الرحمن البانوبي.

بينما تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد رمضان - محمد شكري.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد كناريا - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: جابريل شيكودي

البدلاء: عامر عامر - أحمد هاني - محمود نبيل - مروان الصحراوي - محمود زلاكة - وايو كونستانت - عمرو قلاوة - إبراهيم أيولا - أحمد القرموطي.