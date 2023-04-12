مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. طرد تشيلويل
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
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ق 60: تسديدة قوية من ألابا وكيبا يمسك بها
ق 59: طرد تشيلويل بعدما منع فينيسيوس من انفراد
ق 50: تسديدة من مودريتش تمر جوار القائم
ق 48: كوليبالي يبعد انفراد من فينيسيوس
ق 43: تسديدة قوية من فالفيردي ويتصدى لها كيبا
ق 26: فينيسيوس يهدر الثاني
ق 23: كورتوا ينقذ التعادل ببراعة بعد عرضية من جيمس وتسديدة من ستيرلينج
ق 21: جوووول بنزيمة والأول بعد متابعة لتسديدة فينيسيوس
ق 17: تسديدة قوية من فالفيردي أعلى العارضة
ق 12: بنزيمة يهدر
ق 5: إنذار لـ فوفانا
ق 2: انفراد ضائع من فيليكس
انطلاق المباراة
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