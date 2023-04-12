مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. طرد تشيلويل

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 60: تسديدة قوية من ألابا وكيبا يمسك بها

ق 59: طرد تشيلويل بعدما منع فينيسيوس من انفراد

ق 50: تسديدة من مودريتش تمر جوار القائم

ق 48: كوليبالي يبعد انفراد من فينيسيوس

ق 43: تسديدة قوية من فالفيردي ويتصدى لها كيبا

ق 26: فينيسيوس يهدر الثاني

ق 23: كورتوا ينقذ التعادل ببراعة بعد عرضية من جيمس وتسديدة من ستيرلينج

ق 21: جوووول بنزيمة والأول بعد متابعة لتسديدة فينيسيوس

ق 17: تسديدة قوية من فالفيردي أعلى العارضة

ق 12: بنزيمة يهدر

ق 5: إنذار لـ فوفانا

ق 2: انفراد ضائع من فيليكس

انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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