مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد تشيلسي

مباشر أبطال أوروبا – ميلان ضد نابولي

تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية

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