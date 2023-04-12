مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد تشيلسي

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:33

كتب : FilGoal

ريال مدريد - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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انطلاق المباراة

تشيلسي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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