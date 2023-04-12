مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد ضد تشيلسي
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد تشيلسي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
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انطلاق المباراة
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