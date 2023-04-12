مباشر أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي.. طرد أنجويسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان ونابولي التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق87: ماينيان يتألق ويحرم بوليتانو من التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الزاء.

ق79: مين كيم جاي يحصل على إنذار ويتأكد غيابه عن لقاء الإياب.

ق74: طرد لزامبو أنجويسا بعد تدخله على ثيو هيرنانديز وحصوله على إنذار ثان.

ق65: مازال ميلان متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق53: تسديدة من دي لورينزو ارتطمت بأحد مدافعي ميلان ومرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.

ق40+3: رأسية قوية من سيمون كاير ارتدت من عارضة مرمى نابولي.

ق40: جوووووووووووووووول بن ناصر يسجل الهدف الأول لميلان بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ق25: لياو انطلق بقوة ومر من لاعبي نابولي ولكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى.

ق12: تسديدة من زيلينسكي تصدى لها ماينيان.

ق4: تسديدة من أنجويسا تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركينة.

ق1: يا ربااااه نابولي كاد يسجل هدفا سريعا جدا جدا بعد عرضية زاحفة قابلها كفارا وارتدت من الدفاع وتابعها زيلينسكي بتسديدة شتتها تونالي من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.