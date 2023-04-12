مباشر أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي.. ضغط من الضيوف

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان ونابولي التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق65: مازال ميلان متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق53: تسديدة من دي لورينزو ارتطمت بأحد مدافعي ميلان ومرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.

ق40+3: رأسية قوية من سيمون كاير ارتدت من عارضة مرمى نابولي.

ق40: جوووووووووووووووول بن ناصر يسجل الهدف الأول لميلان بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ق25: لياو انطلق بقوة ومر من لاعبي نابولي ولكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى.

ق12: تسديدة من زيلينسكي تصدى لها ماينيان.

ق4: تسديدة من أنجويسا تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركينة.

ق1: يا ربااااه نابولي كاد يسجل هدفا سريعا جدا جدا بعد عرضية زاحفة قابلها كفارا وارتدت من الدفاع وتابعها زيلينسكي بتسديدة شتتها تونالي من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.

ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. طرد تشيلويل تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية تشكيل تشيلسي - عودة سيلفا وكانتي أمام ريال مدريد.. وثلاثة مدافعين من لامبارد تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 مولر: التعويض في الإياب أمام سيتي؟ كل شيء ممكن في كرة القدم جوارديولا: بايرن قادر على تسجيل 3 أهداف في لقاء الإياب ولكن
أخر الأخبار
مرتضى يعلن موعد بداية مهمة أوسوريو مع الزمالك 6 دقيقة | الكرة المصرية
أوسوريو يصل القاهرة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التشكيل - باسي يقود غزل المحلة.. وتغييران في وسط وهجوم فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التشكيل - نجيب أساسي مع الداخلية.. وشيكودي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. طرد تشيلويل ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي.. ضغط من الضيوف 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
عملية جراحية منتظرة.. إصابة قوية لـ أحمد ياسر ريان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 في الجول يكشف أفراد الجهاز الفني لقيادة الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي