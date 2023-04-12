مباشر أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي.. ضغط من الضيوف
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:28
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان ونابولي التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق65: مازال ميلان متقدما في النتيجة بهدف دون رد.
ق53: تسديدة من دي لورينزو ارتطمت بأحد مدافعي ميلان ومرت لخارج الملعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.
ق40+3: رأسية قوية من سيمون كاير ارتدت من عارضة مرمى نابولي.
ق40: جوووووووووووووووول بن ناصر يسجل الهدف الأول لميلان بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء.
ق25: لياو انطلق بقوة ومر من لاعبي نابولي ولكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى.
ق12: تسديدة من زيلينسكي تصدى لها ماينيان.
ق4: تسديدة من أنجويسا تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركينة.
ق1: يا ربااااه نابولي كاد يسجل هدفا سريعا جدا جدا بعد عرضية زاحفة قابلها كفارا وارتدت من الدفاع وتابعها زيلينسكي بتسديدة شتتها تونالي من على خط المرمى.
انطلاق المباراة.