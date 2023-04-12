مباشر أبطال أوروبا – ميلان (0) - (0) نابولي.. تونالي ينقذ الروسونيري
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:28
كتب : FilGoal
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ق12: تسديدة من زيلينسكي تصدى لها ماينيان.
ق4: تسديدة من أنجويسا تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركينة.
ق1: يا ربااااه نابولي كاد يسجل هدفا سريعا جدا جدا بعد عرضية زاحفة قابلها كفارا وارتدت من الدفاع وتابعها زيلينسكي بتسديدة شتتها تونالي من على خط المرمى.
انطلاق المباراة.
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