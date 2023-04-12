مباشر أبطال أوروبا – ميلان (0) - (0) نابولي.. تونالي ينقذ الروسونيري

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

ميلان ضد نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان ونابولي التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق12: تسديدة من زيلينسكي تصدى لها ماينيان.

ق4: تسديدة من أنجويسا تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركينة.

ق1: يا ربااااه نابولي كاد يسجل هدفا سريعا جدا جدا بعد عرضية زاحفة قابلها كفارا وارتدت من الدفاع وتابعها زيلينسكي بتسديدة شتتها تونالي من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.

ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. كورتوا يمنع التعادل ببراعة تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية تشكيل تشيلسي - عودة سيلفا وكانتي أمام ريال مدريد.. وثلاثة مدافعين من لامبارد تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو اشتباك ولكمة قوية.. تفاصيل مشاجرة ماني مع ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 مولر: التعويض في الإياب أمام سيتي؟ كل شيء ممكن في كرة القدم جوارديولا: بايرن قادر على تسجيل 3 أهداف في لقاء الإياب ولكن
أخر الأخبار
أوسوريو يصل القاهرة تمهيدا لتولي مهمة تدريب الزمالك 5 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) فيوتشر.. الداخلية (0)-(0) سيراميكا كليوباترا 25 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - باسي يقود غزل المحلة.. وتغييران في وسط وهجوم فيوتشر 34 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - نجيب أساسي مع الداخلية.. وشيكودي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(0) تشيلسي.. كورتوا يمنع التعادل ببراعة 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا – ميلان (0) - (0) نابولي.. تونالي ينقذ الروسونيري 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عملية جراحية منتظرة.. إصابة قوية لـ أحمد ياسر ريان ساعة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب 4 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد