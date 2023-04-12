انتهت أبطال أوروبا – ميلان (1) - (0) نابولي..انتصار الروسونيري

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر - ميلان ونابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ميلان ونابولي التي تقام في ملعب سان سيرو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بانتصار ميلان بهدف دون رد.

ق87: ماينيان يتألق ويحرم بوليتانو من التعادل بعد تسديدة من داخل منطقة الزاء.

ق79: مين كيم جاي يحصل على إنذار ويتأكد غيابه عن لقاء الإياب.

ق74: طرد لزامبو أنجويسا بعد تدخله على ثيو هيرنانديز وحصوله على إنذار ثان.

ق65: مازال ميلان متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق53: تسديدة من دي لورينزو ارتطمت بأحد مدافعي ميلان ومرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد.

ق40+3: رأسية قوية من سيمون كاير ارتدت من عارضة مرمى نابولي.

ق40: جوووووووووووووووول بن ناصر يسجل الهدف الأول لميلان بتسديدة يسارية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ق25: لياو انطلق بقوة ومر من لاعبي نابولي ولكن تسديدته اليسارية مرت بجوار المرمى.

ق12: تسديدة من زيلينسكي تصدى لها ماينيان.

ق4: تسديدة من أنجويسا تصدى لها ماينيان وحولها لركلة ركينة.

ق1: يا ربااااه نابولي كاد يسجل هدفا سريعا جدا جدا بعد عرضية زاحفة قابلها كفارا وارتدت من الدفاع وتابعها زيلينسكي بتسديدة شتتها تونالي من على خط المرمى.

انطلاق المباراة.

ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
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