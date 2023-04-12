عملية جراحية منتظرة.. إصابة قوية لـ أحمد ياسر ريان
الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 20:16
كتب : FilGoal
تعرض أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا، لإصابة قوية خلال مران الفريق.
وكشف الدكتور فريد رضوان طبيب الفريق عبر الموقع الرسمي للنادي أن أحمد ياسر ريان تعرض لإصابة في الركبة.
ومن المقرر أن يجري عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، ويغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
ابن الـ25 عاما سجل سبعة أهداف وصنع هدفا واحدا في 23 مباراة مع سيراميكا كليوباترا.
وأوضح طبيب الفريق أيضا أن محمد توني لاعب الوسط أصيب بكدمة في العضلة الأمامية.
ويغيب فترة تصل إلى أسبوع قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي.
ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع الداخلية مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 24 من الدوري المصري.
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