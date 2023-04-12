تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 19:50

كتب : FilGoal

ميلان ضد نابولي

أعلن ستيفانو بيولي ولوتشيانو سباليتي تشكيلي ميلان ونابولي لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته على ملعب سان سيرو.

وقرر بيولي الدفع بنفس تشكيل المواجهة الأخيرة في الدوري أمام نابولي والتي انتهت بفوز الروسونيري بأربعة أهداف دون مقابل.

وجاء تشكيل الروسونيري كالتالي:

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حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: ديفيد كالابريا - سيميوني كيير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - ساندرو تونالي

أمامهما: براهيم دياز - رادي كرونيتش - رافائيل لياو

خط الهجوم: أولفييه جيرو

ويغيب الثنائي فيكتور أوسيمين وجيوفاني سيميوني عن نابولي في المواجهة.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أمير رحماني - كيم مين جاي - ماريو روي

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا - ستانيسلاف لوبوتكا - بيوتر زيلينيسكي

الهجوم: هيرفي لوزانو - إليف إلماس - كفيتشا كفاراتسخيليا

ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
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