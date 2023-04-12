تشكيل تشيلسي - عودة سيلفا وكانتي أمام ريال مدريد.. وثلاثة مدافعين من لامبارد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

أعلن الألماني فرانك لامبارد تشكيل فريقه تشيلسي لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب اليوم الأربعاء على ملعب سنتياجو بيرنابيو، على أن يتم حسم المتأهل رسميا في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل الجاري.

واستعاد تشيلسي خدمات تياجو سيلفا بعد إصابة لمدة ستة أسابيع، وتواجد أيضا لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي في التشكيل الأساسي.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: بن تشيلويل - كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - ويسلي فوفانا - ريس جيمس

خط الوسط: نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج - جواو فيليكس

دكة البدلاء: إدوارد ميندي - كريستيان بوليسيتش - حكيم زياش - كاي هافرتز - روبن لوفتيس تشيك - تريفوه تشالوباه - ميخايلو مودريك - ميسون ماونت - دينيس زكريا - كونور جالاجر - سيزار أزبلكويتا - مارك كوكوريا.

المباراة هي الثانية لفرانك لامبارد مع تشيلسي، حيث خسر مباراته الأولى أمام ولفرهامبتون بهدف دون مقابل.

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