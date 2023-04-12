الرياضية: النصر يقيل رودي جارسيا.. ويحدد بديله

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

رودي جارسيا

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي النصر قرر الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي ردي جارسيا.

ويتولى رودي جارسيا تدريب النصر منذ بداية الموسم الجاري.

وبحسب الرياضية، فإن النصر قرر تعيين "دينكو" مدرب فريق الشباب بدلا من جارسيا.

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وتعادل النصر أمام الفيحاء سليبا بدون أهداف ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوف نادي النصر.

النصر السعودي يتواجد رفقة الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

جارسيا صاحب الـ59 عاما تولى تدريب النصر في 26 مباراة بالموسم الحالي وحقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.

جارسيا سبق له العمل مع أنيدة روما الإيطالي ومارسيليا وليون وليل بالدوري الفرنسي.

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