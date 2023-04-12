تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يواجه تشيلسي بنفس طريقة الكلاسيكو

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب اليوم الأربعاء على ملعب سنتياجو بيرنابيو، على أن يتم حسم المتأهل رسميا في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل الجاري.

وقرر كارلو أنشيلوتي دخول المباراة بنفس الطريقة التي واجه بها برشلونة في كلاسيكو الكأس الأخير، والذي انتصر فيه ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - أنطونيو روديجير - خيسوس فاييخو - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزلا - ناتشو فيرنانديز - داني سيبايوس - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا
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