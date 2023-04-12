مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0

ظهر الأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي واثقا في فوز فريقه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء على ملعب سنتياجو بيرنابيو، على أن يتم حسم المتأهل رسميا في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل الجاري.

وقال تود بويلي في تصريحات تلفزيونية لشبكة "ساكي سبورتس": "لدي إيمان كبير، تشيلسي سيفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل".

وأضاف عن حالة تشيلسي "إنه عملية طويلة للغاية ونحن بحاجة للكثير من العمل، هذا ما يمكن قوله عن المستقبل".

🗣️ "Chelsea are going to win 3-0 tonight." ✅ Todd Boehly is very confident about beating Real Madrid 👀 pic.twitter.com/L0SvqSmlGa — Football Daily (@footballdaily) April 12, 2023

وأتم عن رسالة للجماهير بخصوص المستقبل "المستقبل مشرق، ونحن متشوقون لمباراة اليوم. سيكون أداء جيد ونتيجة جيدة".

ويعاني تشيلسي كثيرا هذا الموسم بعد أن أقال مدربيه توماس توخيل ثم جراهام بوتر، ويتولى فرانك لامبارد المسئولية الآن حيث بدأ ولايته الثانية بالخسارة أمام ولفرهامبتون.

ويتواجد تشيلسي في المركز الـ11 للدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة من 30 مباراة.