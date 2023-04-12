مؤتمر دي خيا: أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات.. لا يمكن إرضاء الجميع

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 17:07

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا - مانشستر يونايتد

يرى الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن كل الفريق يبذل كل ما لديه خلال التدريبات والمباريات، مشيرا إلى أنه لا يمكن إسعاد الجميع.

ويلعب مانشستر يونايتد مع إشبيلية غدا الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

وقال دي خيا في المؤتمر الصحفي: "نلعب كرة قدم جيدة حقا، فزنا بالفعل بكأس واحد واستمتعنا بذلك. غرفة الملابس قريبة من بعضها البعض واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات والمباريات. ما زلنا في ثلاث مسابقات ونحن على الطريق الصحيح".

أخبار متعلقة:
يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032 مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية قائد الهلال: لقب الدوري السعودي لا يزال في الملعب هيرليتش لـ في الجول: لا يمكنني تحفيز لاعبين لا يتقاضون أجورهم.. ومباراة المصري لم تؤثر على قراري

وأضاف عن سجل الشباك النظيفة "إنه شعور رائع، هذا يعني أنني كنت هنا لفترة طويلة وأقوم بعمل جيد. تجاوز الرقم القياسي الخاص بشمايكل يجعلني فخورا للغاية والآن هو الوقت المناسب للحفاظ على نظافة شباكنا في كل وقت. عندما نفعل ذلك، نكون قريبين من الفوز بأشياء كبيرة".

وأصبح ديفيد دي خيا أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في تاريخ مانشستر يونايتد متخطيا بيتر شمايكل.

وتابع عن الانتقادات "عندما نحافظ على شباكنا نظيفة، فهذا يعني أنني وفريقنا قمنا بعمل جيد. النقد موجود دائما، لا يمكنك إسعاد الجميع".

وأتم "أنا دائما أبذل قصارى جهدي ونحن نقوم بعمل رائع معا".

يذكر أن مباراة العودة ستقم يوم الخميس 20 أبريل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا إشبيلية الدوري الأوروبي
نرشح لكم
مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032 مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية مؤتمر أليجري: هذا موقف بوجبا وفلاهوفيتش أمام سبورتنج لشبونة مونت كارلو: سان جيرمان يحقق داخليا مع جالتييه.. إقالته حتمية حال ثبوت عنصريته صن: شكوى ضد ريتشارليسون بسبب كلبيه.. ينبحان ويهربان طوال الوقت تقرير: قائد المغرب يستعد للرحيل عن بيشكتاش اتهام لكريستوفر جالتييه بالعنصرية ضد المسلمين وأصحاب البشرة السوداء
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع الرجاء في ذهاب ربع النهائي.. القنوات الناقلة 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مالك تشيلسي: سنفوز على ريال مدريد 3-0 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر دي خيا: أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات.. لا يمكن إرضاء الجميع ساعة | الكرة الأوروبية
يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائد الهلال: لقب الدوري السعودي لا يزال في الملعب 2 ساعة | السعودية
هيرليتش لـ في الجول: لا يمكنني تحفيز لاعبين لا يتقاضون أجورهم.. ومباراة المصري لم تؤثر على قراري 2 ساعة | الكرة المصرية
ماركا: بوسكيتس قد يستمر مع برشلونة بثلث راتبه 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب