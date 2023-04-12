مؤتمر دي خيا: أبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات.. لا يمكن إرضاء الجميع

يرى الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد أن كل الفريق يبذل كل ما لديه خلال التدريبات والمباريات، مشيرا إلى أنه لا يمكن إسعاد الجميع.

ويلعب مانشستر يونايتد مع إشبيلية غدا الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

وقال دي خيا في المؤتمر الصحفي: "نلعب كرة قدم جيدة حقا، فزنا بالفعل بكأس واحد واستمتعنا بذلك. غرفة الملابس قريبة من بعضها البعض واللاعبون يبذلون قصارى جهدهم في التدريبات والمباريات. ما زلنا في ثلاث مسابقات ونحن على الطريق الصحيح".

وأضاف عن سجل الشباك النظيفة "إنه شعور رائع، هذا يعني أنني كنت هنا لفترة طويلة وأقوم بعمل جيد. تجاوز الرقم القياسي الخاص بشمايكل يجعلني فخورا للغاية والآن هو الوقت المناسب للحفاظ على نظافة شباكنا في كل وقت. عندما نفعل ذلك، نكون قريبين من الفوز بأشياء كبيرة".

وأصبح ديفيد دي خيا أكثر الحراس حفاظا على نظافة الشباك في تاريخ مانشستر يونايتد متخطيا بيتر شمايكل.

وتابع عن الانتقادات "عندما نحافظ على شباكنا نظيفة، فهذا يعني أنني وفريقنا قمنا بعمل جيد. النقد موجود دائما، لا يمكنك إسعاد الجميع".

وأتم "أنا دائما أبذل قصارى جهدي ونحن نقوم بعمل رائع معا".

يذكر أن مباراة العودة ستقم يوم الخميس 20 أبريل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.