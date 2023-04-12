يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء أسماء الدول التي تقدمت بطلبات استضافة بطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان: "تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028 وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا".

وأضاف البيان "كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032 ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة".

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن الملف الحاصل على حق تنظيم البطولة في أكتوبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

وتسعى إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

فيما نظمت إنجلترا يورو 1996 وبعض مباريات يورو 2020.

ولم تنل تركيا شرف استضافة البطولة من قبل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.