يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الأربعاء أسماء الدول التي تقدمت بطلبات استضافة بطولتي يورو 2028 ويورو 2032.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان: "تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2028 وينافس الملف المشترك بين بريطانيا وجمهورية آيرلندا".

وأضاف البيان "كما تقدمت تركيا بملف استضافة يورو 2032 ويتنافس مع الملف الإيطالي على شرف تنظيم البطولة".

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية مؤتمر أليجري: هذا موقف بوجبا وفلاهوفيتش أمام سبورتنج لشبونة مانشستر يونايتد يعلن غياب راشفورد لعدة مباريات مولر: التعويض في الإياب أمام سيتي؟ كل شيء ممكن في كرة القدم

ويتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن الملف الحاصل على حق تنظيم البطولة في أكتوبر 2023.

وستقام النسخة المقبلة "يورو 2024" في ألمانيا، لتعود البطولة إلى نظام البلد المضيف الواحد بعد اتباع النظام العابر للبلدان في يورو 2020.

وكان هناك حديث عن خطة إيطالية لاستضافة يورو 2028، إلا أن الاتحاد الإيطالي فضل العمل على نسخة 2032 لضمان جاهزية أفضل.

وتسعى إيطاليا لاستضافة اليورو للمرة الثالثة بعد نسختي 1968 و1980، بالإضافة إلى 4 مباريات خلال يورو 2020.

فيما نظمت إنجلترا يورو 1996 وبعض مباريات يورو 2020.

ولم تنل تركيا شرف استضافة البطولة من قبل.

يذكر أن منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 متغلبا على إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

إيطاليا يويفا تركيا يورو 2028 يورو 2032
نرشح لكم
مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية مؤتمر أليجري: هذا موقف بوجبا وفلاهوفيتش أمام سبورتنج لشبونة مونت كارلو: سان جيرمان يحقق داخليا مع جالتييه.. إقالته حتمية حال ثبوت عنصريته صن: شكوى ضد ريتشارليسون بسبب كلبيه.. ينبحان ويهربان طوال الوقت تقرير: قائد المغرب يستعد للرحيل عن بيشكتاش اتهام لكريستوفر جالتييه بالعنصرية ضد المسلمين وأصحاب البشرة السوداء ميرور: يونايتد لن يغامر بـ راشفورد أمام إشبيلية تيلجراف: "حتى لو غنى مع كلوب".. ليفربول لن يستطيع التعاقد مع بيلينجهام
أخر الأخبار
يويفا يكشف أسماء الدول التي طلبت استضافة يورو 2028 و2032 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائد الهلال: لقب الدوري السعودي لا يزال في الملعب 58 دقيقة | السعودية
هيرليتش لـ في الجول: لا يمكنني تحفيز لاعبين لا يتقاضون أجورهم.. ومباراة المصري لم تؤثر على قراري ساعة | الكرة المصرية
ماركا: بوسكيتس قد يستمر مع برشلونة بثلث راتبه ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر أليجري: هذا موقف بوجبا وفلاهوفيتش أمام سبورتنج لشبونة ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – ريكاردو يقترب من الرحيل عن المريخ السوداني ساعة | الوطن العربي
مونت كارلو: سان جيرمان يحقق داخليا مع جالتييه.. إقالته حتمية حال ثبوت عنصريته 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 3 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 4 أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب