مؤتمر تين هاج: مانشستر على الطريق الصحيح.. وثلاثة غيابات بارزة أمام إشبيلية

شدد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه على الطريق الصحيح من أجل العودة للبطولات، مشيرا إلى غياب الثلاثي ماركوس راشفورد ولوك شاو أليخاندو جارناتشو عن مواجهة إشبيلية.

ويلعب مانشستر يونايتد مع إشبيلية غدا الخميس في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن مارسيال جاهز لبدء المباريات، الخط الأمامي كان جيدا ضد برنتفورد واخترنا عدم التغيير ضد إيفرتون. كانت الميزة هي عودته بشكل تدريجي أعتقد أنه كان جاهزا للبدء ضد إيفرتون."

وتابع "الوقت الذي يحتاجه مارسيال للتسجيل أقل، عندما يكون مع الفريق نلعب أفضل كرة قدم ونحقق أفضل النتائج. أنا أدافع عنه لأنني أشاهد الإحصائيات وأرى كيف يساهم".

وواصل عن راشفورد "سيغيب لمباريات قليلة. لا أستطيع الحديث عن تفاصيل أكثر، علينا انتظار كيف يتطور الوضع".

وأضاف عن لوك شاو وجارناتشو "لن يكونا متاحين للقاء الغد. بالتأكيد إصابة جارناتشو أقوى. أتوقع عودة لوك شو في وقت أقل".

وتعرض لوك شاو للإصابة خلال مباراة برينتفورد 5 أبريل الجاري في الدوري، ويغيب جارناتشو منذ الإصابة أمام ساوثامبتون في 12 مارس الماضي.

واستطرد عن إريكسن "إنه لاعب مهم جدا لنا. أعتقد أن لديه ثماني أو تسع تمريرات حاسمة في الدوري وهذا يخبرك بالقصة".

وأردف "نريد أن نلعب مع خصوم ديناميكيين ومفاجئين. هذا يجعل من الصعب قراءة أسلوب لعبنا. ندافع بـ11 ونهاجم بـ11. لذلك نحن نعمل على ذلك كل يوم وفي كل مباراة علينا تحسين ذلك".

واستكمل عن ماجواير "لقد رأينا يوم السبت كم هو جيد، إنه يؤدي بشكل جيد وهو دائما في المنافسة من أجل اللعب. أنا سعيد بالطريقة التي يدافع بها فريقي، نحن ندافع بـ 11 ولدينا حارس مرمى رائع يمنحنا الكثير من الشباك النظيفة".

وأتم عن سابيتزر "إنه يقوم بعمل رائع، يتكيف بشكل جيد مع الفريق والدوري. إنه شخص رائع ويناسب غرفة الملابس بشكل جيد. لاعب ذكي ونحن سعداء بدوره في هذه اللحظة".

ويلعب السويسري مارسيل سابيتزر مع مانشستر يونايتد معارا من بايرن ميونيخ منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم.

يذكر أن مباراة العودة ستقم يوم الخميس 20 أبريل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.