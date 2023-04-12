قائد الهلال: لقب الدوري السعودي لا يزال في الملعب

يؤمن سلمان الفرج قائد الهلال بحظوظ فريقه في التتويج بالدوري السعودي هذا الموسم، رغم تواجد الفريق في المركز الرابع قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وقال الفرج في تصريحات لقناة SBC: "غضب الجمهور من مستوى الهلال؟ أقول للجماهير تحملونا لبعض الوقت ونعدكم بأن الهلال سيعود بقوة ويقاتل على كل الألقاب".

وأضاف "الدوري لا يزال في الملعب ولم يحسم بعد".

وشدد "الهلال يقاتل على كل شيء دائما، من أجل الجمهور والنادي، كلاعبين نطمح لتحقيق البطولات، ولذلك سنقاتل على لقب الدوري حتى الرمق الأخير".

ويبتعد الهلال صاحب المركز الرابع عن اتحاد جدة المتصدر بفارق 10 نقاط، قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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وعن حالته، أوضح الفرج "أتعافى جيدا من الإصابة، لقد تقدمت كثيرا في فترة العلاج، واقتربت عودتي للملاعب".

ويغيب سلمان الفرج منذ إصابته منتصف الشهر الماضي.