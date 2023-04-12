هيرليتش لـ في الجول: لا يمكنني تحفيز لاعبين لا يتقاضون أجورهم.. ومباراة المصري لم تؤثر على قراري

كشف المدرب الألماني هايكو هيرليتش أسباب فشل مفاوضاته لتولي تدريب نادي الزمالك.

ورحل هيرليتش عن مصر صوب ميونيخ في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي بعد تعثر المفاوضات.

وقال هيرليتش لـFilGoal.com : " إدارة نادي الزمالك عرضت التعاقد معي لمدة 4 أشهر مع إعطائهم الحرية في تمديد التعاقد لموسم آخر وفقًا لرغبتهم"

وأضاف هيرليتش "المفاوضات لم تنجح مع الزمالك بسبب الاضطرابات والمشاكل في البيئة المحيطة بالنادي. الفريق يحتاج الفريق إلى المساعدة والحماية".

وأوضح "عندما كنت في مصر، استقال المشرف على الكرة من وظيفته لعدة ساعات وفي المساء عاد إلى وظيفته. أحد الأشخاص أخبرني أن بعض اللاعبين لم يتقاضوا المال منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، ومن المستحيل قيادة اللاعبين وتحفيزهم إذا كان ذلك صحيحا"

وواصل "كنت مقتنعًا بأنني سأقوم بعمل جيد، لم أكن خائفًا من أي مخاطرة، لكن الظروف التي رأيتها تحيط بالنادي كانت تعني أنه ليس من الممكن لي العمل هناك"

"وشدد المدرب الألماني "هزيمة الزمالك أمام المصري لم تكن سببًا في تغيير قراري. رأيت نفس المشاكل الفنية في الفريق منذ 6 أسابيع وعرضتها على إدارة النادي، لكن أظن أنها لم يتم حلها".

وأعلن خوان كارلوس أوسوريو عبر FilGoal.com، توقيع عقود تدريب نادي الزمالك رسميا. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن سبب الخلاف هو رغبة هايكو هيرليتش وضع شرط جزائي بقيمة ما يتبقى من التعاقد كاملا في حاله فسخ التعاقد معه، في حين كان يريد الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

وكان تعاقد الزمالك مع هايكو هيرليتش سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة في حالة التراضي بين الطرفين.

هايكو هيرليتش البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة.

ثم تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب في 2009، وبعدما تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

وكانت آخر محطة تدريبية له في 2021 مع فريق أوجسبورج الألماني.

واختتم "العمل في مصر في المستقبل؟ نعم، هي بلد كروي عظيم، وأرض جميلة وشعب طيب".