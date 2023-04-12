ماركا: بوسكيتس قد يستمر مع برشلونة بثلث راتبه

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

سيرجيو بوسكيتس - برشلونة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانة عن احتماليات استمرار سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة.

وينتهي تعاقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا لماركا فإن المدير الرياضي لبرشلونة يريد أن يعرف موقف بوسكيتس من الاستمرار مع الفريق في أقرب وقت من أجل التخطيط للموسم المقبل.

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صاحب الـ 34 عاما ليس لديه بديل في برشلونة ولذلك يرغب النادي في معرفة موقفه من أجل البحث عن تدعيمات حال رحيله.

عرض برشلونة الذي أرسل لبوسكيتس هو الاستمرار مع النادي ولكن مع تخفيض راتبه ليصل إلى 7 مليون يورو سنويا وهو ثلث راتبه الحالي.

العرض المالي ليس سهلا لقبوله من قبل بوسكيتس ولكن اللاعب الإسباني يعرف المشاكل في برشلونة.

تشافي يصر على استمرار بوسكيتس لموسم إضافي ويرى أنه يقوم بدور مهم جدا مع الفريق ولديه ثقة كبيرة في زميله السابق، كما أن بوسكيتس قد يرغب في الاستمرار ليلعب مع ليونيل ميسي لموسم إضافي في حال عودته للفريق.

الوجهة الأخرى المحتملة لبوسكيتس والذي يفضلها حال رحيله عن برشلونة هي الانتقال إلى الدوري الأمريكي لإعجابه بطريقة الحياة هناك مع إمكانية حصوله على عرض مالي جيد.

سبب إضافي لإمكانية رحيل بوسكيتس حسب ماركا هي رغبته في الرحيل عن برشلونة من الباب الكبير خصوصا مع فرصة الفريق الكبيرة في التتويج بالدوري وهو ليس أمرا مضمونا في الموسم المقبل.

بوسكيتس يلعب مع برشلونة منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2008.

وشارك بوسكيتس مع برشلونة في 717 مباراة منذ أن ارتدى قميص الفريق وخلالهم سجل 18 هدفا وصنع 44 وتوج مع الفريق بـ 31 لقبا.

برشلونة سيرخيو بوسكيتس
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