مؤتمر أليجري: هذا موقف بوجبا وفلاهوفيتش أمام سبورتنج لشبونة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس - تورينو

أوضح ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس موقف لاعبيه قبل مواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

ويحل سبورتنج لشبونة ضيفا على يوفنتوس في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "علينا أن نلعب بالطريقة الصحيحة لنخرج بأفضل نتيجة من المباراة".

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وأضاف "في يوفنتوس هناك ضغوط بشكل دائم، علينا أن نركز على الأداء في الملعب".

وتابع "لا يمكن أن نتعامل مع سبورتنج باستخفاف، إنه فريق يضم عناصر مميزة، إنهم في ربع نهائي الدوري الأوروبي".

وواصل "مازال الأمر مبكر للحديث عن لعب النهائي، علينا أن ناخذ الأمور خطوة بخطوة".

وعن حالته لاعبيه أوضح "أليكس ساندرو ودوشان فلاهوفيتش متاحان للمباراة، بينما يتعافى ماتيو دي تشيليو".

وأكمل "بول بوجبا متاح للمباراة. يوم الخميس سنقييم حالته، وجود بوجبا في المنحنى الأخير من الموسم أمر مهم. مازال هناك الكثير من المباريات".

وأتم "فيديريكو كييزا يؤدي بشكل أفضل بكثير، سأقيم الفريق بعد المران الأخير قبل اللقاء".

يوفنتوس بول بوجبا دوشان فلاهوفيتش
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