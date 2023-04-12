خبر في الجول – ريكاردو يقترب من الرحيل عن المريخ السوداني

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 15:15

كتب : محمد عبد العظيم

ريكاردو المدير الفني لنادي المريخ السوداني

اقترب المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو من الرحيل عن تدريب المريخ السوداني.

وودع المريخ البطولة العربية للأندية (كأس سلمان) عقب الخسارة من تشرين بهدف دون رد.

واستفاد تشرين من الخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعدا في الدور التمهيدي الثاني.

أخبار متعلقة:
مولر: التعويض في الإياب أمام سيتي؟ كل شيء ممكن في كرة القدم مونت كارلو: سان جيرمان يحقق داخليا مع جالتييه.. إقالته حتمية حال ثبوت عنصريته صن: شكوى ضد ريتشارليسون بسبب كلبيه.. ينبحان ويهربان طوال الوقت جوارديولا: بايرن قادر على تسجيل 3 أهداف في لقاء الإياب ولكن

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المريخ ستعقد اجتماعا مساء اليوم لحسم مصير المدرب البرازيلي.

واستقرت إدارة المريخ على رحيل ريكاردو والاستعانة بمدرب محلي في انتظار الإعلان الرسمي عقب اجتماع اليوم.

المريخ ودع البطولة العربية بعد خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واحتل المريخ المركز الرابع "الأخير" في المجموعة الرابعة التي تصدرها الترجي وتأهل رفقة شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

فيما حصل الزمالك على المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

المدرب البرازيلي صاحب الـ 64 عامًا كان المدير الفني للإسماعيلي في موسم 2008\2009 عندما خسر الدراويش لقب الدوري المصري في مباراة فاصلة أمام الأهلي.

كما عاد ريكاردو لتدريب الإسماعيلي في مناسبتين إضافيتين بين 2014 و2015، ولفترة قصيرة في 2020.

ويمتلك ريكاردو تجارب عديدة أخرى أبرزها الهلال السعودي، والهلال السوداني، والأهلي القطري، وأهلي شندي السوداني، ونجران السعودي.

كما سبق لـ ريكاردو قيادة المريخ نفسه في موسم بين مارس 2011 وديسمبر 2012.

ريكاردو المريخ السوداني
نرشح لكم
البطولة العربية – تأهل نواذيبو والمنستيري.. وريمونتادا غير مكتملة لـ الاتحاد الليبي الرياضية: النصر يقيل رودي جارسيا.. ويحدد بديله محمد معروف حكما لـ الإفريقي والأولمبي الباجي في نصف نهائي كأس تونس البدري لـ في الجول: حققنا تأهلا هاما في بداية المشوار مع الصفاقسي البطولة العربية – إصابة حارس الطلائع بسبب ألعاب نارية في +90.. الجيش يتعادل مع أهلي طرابلس طريق الزمالك – تشرين السوري يطيح بـ المريخ في كأس العرب الرياضية: ضربة موجعة جديدة لـ الهلال قبل مواجهة رونالدو ورفاقه مواعيد مباريات الثلاثاء 11 إبريل - مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. والبطولة العربية
أخر الأخبار
سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيولي: التأهل لنصف نهائي الأبطال؟ الحظوظ لا تزال 50% ضد نابولي ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجمهور في مباراة الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سسكا موسكو يتقدم بعرض لضم عبد القادر من الأهلي ساعة | الكرة المصرية
البطولة العربية – تأهل نواذيبو والمنستيري.. وريمونتادا غير مكتملة لـ الاتحاد الليبي ساعة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة ساعة | الدوري المصري
قائمة المصري - دغموم والجلاسي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد