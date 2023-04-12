خبر في الجول – ريكاردو يقترب من الرحيل عن المريخ السوداني

اقترب المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو من الرحيل عن تدريب المريخ السوداني.

وودع المريخ البطولة العربية للأندية (كأس سلمان) عقب الخسارة من تشرين بهدف دون رد.

واستفاد تشرين من الخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعدا في الدور التمهيدي الثاني.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة المريخ ستعقد اجتماعا مساء اليوم لحسم مصير المدرب البرازيلي.

واستقرت إدارة المريخ على رحيل ريكاردو والاستعانة بمدرب محلي في انتظار الإعلان الرسمي عقب اجتماع اليوم.

المريخ ودع البطولة العربية بعد خروجه من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واحتل المريخ المركز الرابع "الأخير" في المجموعة الرابعة التي تصدرها الترجي وتأهل رفقة شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

فيما حصل الزمالك على المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

المدرب البرازيلي صاحب الـ 64 عامًا كان المدير الفني للإسماعيلي في موسم 2008\2009 عندما خسر الدراويش لقب الدوري المصري في مباراة فاصلة أمام الأهلي.

كما عاد ريكاردو لتدريب الإسماعيلي في مناسبتين إضافيتين بين 2014 و2015، ولفترة قصيرة في 2020.

ويمتلك ريكاردو تجارب عديدة أخرى أبرزها الهلال السعودي، والهلال السوداني، والأهلي القطري، وأهلي شندي السوداني، ونجران السعودي.

كما سبق لـ ريكاردو قيادة المريخ نفسه في موسم بين مارس 2011 وديسمبر 2012.