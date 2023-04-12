مونت كارلو: سان جيرمان يحقق داخليا مع جالتييه.. إقالته حتمية حال ثبوت عنصريته

تحرك نادي باريس سان جيرمان وفتح تحقيقًا داخليًا بعد مزاعم العنصرية ضد السود والمسلمين التي طالت مديره الفني كريستوف جالتييه.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن سان جيرمان تحرك على الفور للوقوف على حقيقة الأمر.

وأوضحت الإذاعة أن سان جيرمان عندما تعاقد مع جالتييه، لم يكن رئيسه ناصر الخليفي على علم بهذه الاتهامات.

وشدد التقرير على قوة علاقة سان جيرمان بمجموعة INEOS المالكة لنادي نيس، مما قد يساعده في التأكد من الاتهامات الموجهة إلى مدربه.

وشددت الإذاعة الفرنسية العريقة على أن الاتهامات حال ثبوتها، فإنها ستعني رحيلًا حتميًا لـ جالتييه.

وينتظر النادي من جالتييه أن يشرح موقفه ويقدّم نسخته من الأحداث علنًا أمام الصحفيين.

ماذا حدث

رومان مولينا الصحفي الحر كشف عن بريد الكتروني أرسله جوليان فورنييه مدير كرة القدم في نيس، إلى إدارة النادي.

ويرجع البريد الإلكتروني إلى عام 2021 وقتما كان جالتييه مديرًا فنيًا لـ نيس.

وشهد البريد الإلكتروني اتهامات صريحة لـ جالتييه ونجله بالعنصرية تجاه اللاعبين السود والمسلمين.

ووفقًا للبريد، فقد أخبر جالتييه نظيره فورنييه أن الفريق لا يمكن أن يضم هذا العدد الكبير من السود والمسلمين.

وأكدت إذاعة مونت كارلو وجود هذا البريد الإلكتروني وذكرت أنه أُرسل إلى ديف برايسفورد مدير المجموعة المالكة لنادي نيس.

وقال البريد:

"جالتييه أخبرني أنه يجب عليّ الأخذ في الاعتبار وضعية المدينة وأنه لا يمكننا امتلاك فريق يضم هذا القدر الكبير من السود والمسلمين.

قال إنه ذهب إلى المطعم الليلة الفائتة، وقد أخبره الجميع أننا نمتلك فريقًا من السود، وبعدها أضاف إنه يجب عليّ إدراك هوية المدينة التي نتواجد فيها.

وقال إنا في مدينة جاك ميديسان (العُمدة السابق) وإن فريقنا لا يعكس ما يريده الناس ولا يعبر عنه".

ويظهر في البريد الإلكتروني حديث فورنييه أيضًا مع جون فالوفيتش جالتييه، وكيل كريستوف جالتييه وابنه بالتبني.

وقال فالوفيتش جالتييه لـ فورنييه: "لقد بنيتم ناديًا من الفضلات البشرية، هناك فقط سود ونصف الفريق متواجد في المسجد يوم الجمعة".

وفي البريد يوضح فورنييه أنه غضب من حديث فالوفيتش جالتييه وطالبه بمغادرة مكتبه فورًا.

وكان فورنييه قد خرج بتصريحات نارية عن جالتييه مطلع الموسم الحالي خلال حوار مع إذاعة مونت كارلو.

وقال فورنييه: "لو كشفت عن الأسباب الحقيقية التي تشاجرنا بسببها، فإن كريستوف جالتييه لن يعود لدخول غرفة خلع ملابس في فرنسا أو أوروبا مجددًا".

جالتييه (56 عامًا) تولى تدريب نيس الموسم الماضي، بعد أن فاز بالدوري الفرنسي مع ليل في 2020\2021.

ويشرف جالتييه على تدريب سان جيرمان منذ مطلع الموسم الحالي، ويواجه خطر الإقالة بنهاية الموسم بسبب توديعه المبكر لدوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.