مولر: التعويض في الإياب أمام سيتي؟ كل شيء ممكن في كرة القدم

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 14:17

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

يرفض توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الاستسلام قبل مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي بعد الخسارة الكبيرة في الذهاب.

وانتصر مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال مولر في تصريحات للصحفيين: "لسنا في وضع جيد الآن. من الصعب الحفاظ على رأسك عالية الآن".

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وأضاف "نريد الحصول على 3 نقاط ضد هوفنهايم في الدوري الألماني الأسبوع المقبل قبل الاستعداد لمباراة الإياب".

وشدد الدولي الألماني "تعويض النتيجة في لقاء الإياب؟ كل شيء ممكن في كرة القدم".

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة واحدة وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وحقق بيب جوارديولا الانتصار على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.ff

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