جوارديولا: بايرن قادر على تسجيل 3 أهداف في لقاء الإياب ولكن

يدرك بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه لم يحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الفوز الكبير على بايرن ميونيخ 3-0 في ذهاب ربع النهائي.

انتصر مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا أعرف ما يجب علينا فعله هناك، يجب أن نلعب بشكل جيد، فريق بايرن قادر على تسجيل هدف وهدفين وثلاثة، أنا أعرف ذلك، وأعرف اللاعبين جيدا".

وأضاف "الفوز 3-0 على بايرن نتيجة مذهلة، ولكن علينا أن نلعب مباراة الإياب بشخصية كبيرة للغاية، لأنهم فريق من المستوى الأول".

وشدد "سنذهب إلى هناك من أجل إحراز الأهداف ومحاولة الفوز في المباراة، ونعلم أن هذا سيكون صعبا للغاية".

وكشف جوارديولا عن شعوره بالإرهاق من متابعة المباراة قائلا "أنا مدمر على المستوى العاطفي، لقد كبرت 10 سنوات بسبب هذا اللقاء، لقد كانت مباراة صعبة".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن السابق "الآن علينا أن نرتاح ونحصل على يوم راحة ونستعد لمواجهة ليستر سيتي وبعدها السفر إلى ألمانيا".

سيلعب سيتي ضد ليستر في الدوري يوم السبت، وبعدها بأربعة أيام سيحل ضيفا على بايرن في لقاء الإياب.





























































وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة واحدة وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.