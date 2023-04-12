تقرير: قائد المغرب يستعد للرحيل عن بيشكتاش

يستعد قائد منتخب المغرب رومان سايس للرحيل عن صفوف بيشكتاش خلال الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد رومان سايس مع بيشكتاش في صيف 2024.

وبحسب صحيفة "الصباح" التركية فإن سايس يستعد الرحيل عن بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن بيشكتاش منفتح على سماع العروض المقدمة للحصول على خدمات قائد منتخب المغرب.

وأشارت إلى أن سايس يملكك عددا من العروض خاصة من الدوريات العربية على غرار الدوري السعودي والدوري الإماراتي.

وانضم سايس لصفوف بيشكتاش بداية الموسم الحالي قادما من ولفرهامبتون.

وخاض صاحب الـ 33 عاما 21 مباراة مع الفريق التركي في الموسم الحالي وصنع هدفا وحيدا.

وحقق سايس إنجازا تاريخيا مع منتخب المغرب الذي احتل المركز الرابع في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

سايس قاد منتخب المغرب ليصبح أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم عبر التاريخ.

وثالث منتخب يتأهل لنصف نهائي المونديال من خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا بعد أمريكا (1930) وكوريا الجنوبية (2002).