اتهام لكريستوفر جالتييه بالعنصرية ضد المسلمين وأصحاب البشرة السوداء

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

كريستوف جالتييه - باريس سان جيرمان

اتهم جوليان فورنيير المدير الرياضي السابق لنيس كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الحالي بالعنصرية.

فورنيير اتهم جالتييه بارتكابه أفعال عنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء والمسلمين خلال فترة عملها معا في نادي نيس.

رومان مولينا الصحفي بشبكة راديو مونت كارلو كشف عن رسالة بريد إلكتروني أرسلها لإدارة نيس يتهم خلالها المدرب بالعنصرية.

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وجاءت رسالة فورنيير لإدارة نيس كالتالي:

"لقد أخبرني جالتييه إن واقع المدينة يجب أن يؤخذ في الاعتبار ولا يمكن أن يكون لدينا الكثير من المسلمين والسود في الفريق".

واستمر "لقد قال لي إنه قد ذهب إلى مطعم وأخبره الجميع إنهم يمتلكون فريقا من السود ولا يعكس فريقنا ما يريده الناس كما لا يعكس شخصيته".

جالتييه تولى تدريب نيس في الموسم الماضي قبل أن يوقع مع باريس سان جيرمان قبل بداية الموسم الحالي.

صاحب الـ 56 عاما قاد نيس لإنهاء الموسم في المركز الخامس والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

باريس سان جيرمان نيس كريستوف جالتييه
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