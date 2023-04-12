NBA - شمس ليبرون جيمس لن تغيب عن الأدوار الإقصائية

قاد ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز فريقه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقب الفوز 108-102 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز بعد وقت إضافي.

واقتنص ليكرز بطاقة المركز السابع في ملحق القسم الغربي ليتأهل لمواجهة ممفيس جريزليز في أول مواجهاته بالإقصائيات.

فيما يملك تيمبروولفز فرصة أخرى لبلوغ البلاي أوفس عندما يواجه الفائز من مواجهة نيو أورليانز بيليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، قبل أن يفرض ليكرز سيطرته على الوقت الإضافي ويحسم تأهله للإقصائيات لأول مرة منذ فوزه باللقب في 2020.

وأنهى جيمس اللقاء على رأس قائمة مسجلي اللقاء برصيد 30 نقطة.

وفي القسم الشرقي، حقق أتلانتا هوكس ثامن القسم الشرقي الفوز على مضيفه ميامي هيت السابع بنتيجة 116-105.

وبذلك تأهل وهوكس لملاقاة بوسطن سلتيكس في الدور الأول من الإقصائيات.

وانتهى الموسم الاعتيادي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA وتم تحديد مواجهات الأدوار الإقصائية للبطولة Playoffs.

وجاء ترتيب القسم الشرقي كالآتي:

1- ميلوكي باكس

2- بوسطن سيلتيكس

3- فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

4- كليفلاند كافاليرز

5- نيويورك نيكس

6- بروكلين نيتس

7- ميامي هيت

8- أتالانتا هوكس

9- تورنتو رابترز

10- شيكاغو بولز

أما ترتيب القسم الغربي جاء كالآتي:

1- دينفر ناجيتس

2- ممفيس جريزليس

3- سكرامنتو كينجز

4- فينيكس صنز

5- لوس أنجلوس كليبرز

6- جولدن ستيت واريورز

7- لوس أنجلوس ليكرز

8- مينيسوتا تيمبرولفز

9- نيو أورليانز بيليكانز

10- أوكلاهوما سيتي ثاندرز

Play in Tournament

وهي البطولة المصغرة التي تقام بين الأربعة فرق من المركز السابع إلى العاشر في كل قسم.

ويلعب صاحب المركز السابع ضد الثامن والفائز يحسم رسميا المركز السابع ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ثم يلعب صاحب المركز التاسع ضد العاشر، والفائز منهما يلعب ضد الخاسر من مواجهة السابع والثامن، والمنتصر في النهاية يكون صاحب المركز الثامن في القسم الخاص به ويلعب ضد المتصدر في Playoffs.