NBA - شمس ليبرون جيمس لن تغيب عن الأدوار الإقصائية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

قاد ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز فريقه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقب الفوز 108-102 على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز بعد وقت إضافي.

واقتنص ليكرز بطاقة المركز السابع في ملحق القسم الغربي ليتأهل لمواجهة ممفيس جريزليز في أول مواجهاته بالإقصائيات.

فيما يملك تيمبروولفز فرصة أخرى لبلوغ البلاي أوفس عندما يواجه الفائز من مواجهة نيو أورليانز بيليكانز وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

أخبار متعلقة:
ميرور: يونايتد لن يغامر بـ راشفورد أمام إشبيلية توخيل: نحن واقعيون لكننا لن نستسلم بيلد: ريال مدريد قريب من التعاقد مع بيلينجهام تيلجراف: "حتى لو غنى مع كلوب".. ليفربول لن يستطيع التعاقد مع بيلينجهام

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، قبل أن يفرض ليكرز سيطرته على الوقت الإضافي ويحسم تأهله للإقصائيات لأول مرة منذ فوزه باللقب في 2020.

وأنهى جيمس اللقاء على رأس قائمة مسجلي اللقاء برصيد 30 نقطة.

وفي القسم الشرقي، حقق أتلانتا هوكس ثامن القسم الشرقي الفوز على مضيفه ميامي هيت السابع بنتيجة 116-105.

وبذلك تأهل وهوكس لملاقاة بوسطن سلتيكس في الدور الأول من الإقصائيات.

وانتهى الموسم الاعتيادي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA وتم تحديد مواجهات الأدوار الإقصائية للبطولة Playoffs.

وجاء ترتيب القسم الشرقي كالآتي:

1- ميلوكي باكس

2- بوسطن سيلتيكس

3- فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

4- كليفلاند كافاليرز

5- نيويورك نيكس

6- بروكلين نيتس

7- ميامي هيت

8- أتالانتا هوكس

9- تورنتو رابترز

10- شيكاغو بولز

أما ترتيب القسم الغربي جاء كالآتي:

1- دينفر ناجيتس

2- ممفيس جريزليس

3- سكرامنتو كينجز

4- فينيكس صنز

5- لوس أنجلوس كليبرز

6- جولدن ستيت واريورز

7- لوس أنجلوس ليكرز

8- مينيسوتا تيمبرولفز

9- نيو أورليانز بيليكانز

10- أوكلاهوما سيتي ثاندرز

Play in Tournament

وهي البطولة المصغرة التي تقام بين الأربعة فرق من المركز السابع إلى العاشر في كل قسم.

ويلعب صاحب المركز السابع ضد الثامن والفائز يحسم رسميا المركز السابع ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ثم يلعب صاحب المركز التاسع ضد العاشر، والفائز منهما يلعب ضد الخاسر من مواجهة السابع والثامن، والمنتصر في النهاية يكون صاحب المركز الثامن في القسم الخاص به ويلعب ضد المتصدر في Playoffs.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ليبرون جيمس
نرشح لكم
سلة - عبد الوهاب يكشف لـ في الجول موعد قيادة مرعي لـ المروج الليبي.. وعودته إلى الزمالك كرة سلة - في الإسماعيلية.. الموافقة على حضور الجماهير لنصف نهائي الكأس كرة سلة - سيدات الأهلي إلى نصف نهائي دوري السوبر.. تعرف على المتأهلين كرة سلة - الأهلي إلى نهائي دوري السوبر بالفوز الثالث على الزمالك انتهت كرة سلة - الأهلي (91) - (59) الزمالك سلة - الاتحاد يحجز البطاقة الأولى في نهائي السوبر على حساب سموحة اتحاد السلة يرد على التماس الزمالك برفض رفع الإيقاف عن المحترف كرة سلة - الاتحاد ينتصر على سموحة مجددا ويقترب من نهائي دوري السوبر
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سيسكا موسكو يتقدم بعرض لضم عبد القادر من الأهلي 55 ثاتيه | الكرة المصرية
البطولة العربية – تأهل نواذيبو والمنستيري.. وريمونتادا غير مكتملة لـ الاتحاد الليبي 5 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة 9 دقيقة | الدوري المصري
قائمة المصري - دغموم والجلاسي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ المقاولون العرب 10 دقيقة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود 25 دقيقة | الدوري المصري
لامبارد: لم نستغل الفرص أمام ريال مدريد.. ويجب أن يعرف اللاعبين مدى جودتهم 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بيراميدز يعلن نهاية موسم أسامة جلال 40 دقيقة | الكرة المصرية
فينيسيوس: قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا ضد تشيلسي.. وأراوخو أفضل مدافع لعب ضدي 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد