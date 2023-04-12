ميرور: يونايتد لن يغامر بـ راشفورد أمام إشبيلية

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وبرينتفورد

يرفض الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد المغامرة بلاعبه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد أمام إشبيلية.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة إشبيلية الخميس المقبل على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تين هاج لن يغامر براشفورد خلال المواجهة المرتقبة ضد إشبيلية.

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وأوضحت التقارير أن راشفورد سيغيب عن مباراة يونايتد وإشبيلية كإجراء احترازي.

وشددت التقارير على أن راشفورد سيلعب فقط في سمح له الطاقم الطبي بذلك وقرر عدم وجود خطورة على مشاركته.

وسبق وقال تين هاج عن إصابة راشفورد: "علينا الانتظار، لا تبدو الأمر على ما يرام. ما يحدث بسبب ضغط المباريات، لا يمكن أن تلعب ثلاث مباريات في ستة أيام. علينا حماية لاعبينا".

وغادر راشفورد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون مع الدقيقة 81 بسبب آلام في العضلة الضامة.

وفاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

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