توخيل: نحن واقعيون لكننا لن نستسلم

يؤمن توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونيخ الألماني بحظوظ فريقه في لقاء الإياب ضد مانشستر سيتي الإنجليزي رغم الخسارة 0-3 في الذهاب.

وخسر بايرن على ملعب الاتحاد بنتيجة 3-0 ضد مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين: "نحن واقعيون لكننا لن نستسلم".

وأضاف "لن ينتهي الأمر حتى نذهب للاستحمام في غرف خلع الملابس عقب مباراة الإياب".

وانتقد أحد لاعبيه قائلا "ارتكب دايوت أوباميكانو عددا من الأخطاء أمام سيتي. كان هناك حالتان أو 3 افتقر إلى القليل من التركيز واتخذ قرارات محفوفة بالمخاطر".

وشدد "لا ينبغي أن تحدث هذه الأخطاء في هذه المرحلة الهامة من البطولة، وفي هذا الجزء من الملعب. أعتقد أنه سيتعلم من ذلك".

وأكمل "نحن لسنا غاضبين منه. لا يزال صغيرا في السن وسيظل يرتكب الأخطاء. لكن في مباراة على هذا المستوى، عليك أن تلعب بدون أخطاء لتحقيق نتيجة إيجابية".

وحقق جوارديولا فوزا على توماس توخيل مدرب بايرن الجديد بعدما حقق المدرب الألماني الفوز على بيب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

كما حقق هالاند انتصاره الأول ضد بايرن ميونيخ بعد 7 مواجهات سابقة خسرها جميعا.

واستقبل بايرن 3 أهداف في مباراة واحدة وهو أكثر مما استقبل خلال 8 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الأربعاء المقبل لحسم هوية المتأهل لنصف النهائي على ملعب أليانز أرينا.

ولأول مرة يستقبل بايرن 3 أهداف في دوري الأبطال منذ الخسارة 3-0 من باريس سان جيرمان في سبتمبر 2017.

وحقق مانشستر سيتي فوزه العاشر على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات منذ بداية عام 2022 ودون خسارة.

ووصل هالاند للهدف رقم 45 الموسم الحالي مع سيتي ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد مع فريق إنجليزي بجميع المسابقات.