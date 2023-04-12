بيلد: ريال مدريد قريب من التعاقد مع بيلينجهام

أصبح جود بيلينجهام لاعب بروسيا دورتموند قريبا من التعاقد مع ريال مدريد وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

اللاعب الإنجليزي الشاب هو أحد أهداف الفرق الأوروبية الكبرى للحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

وفقا لبيلد فإن اللاعب قد رفض عدة عروض لرغبته من بعض الأندية لرغبته في الانتقال إلى ناد له تاريخ كبير.

صاحب الـ 19 عاما يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، كما سبق له رفض الانضمام إلى تشيلسي وليفربول الذي انسحب من الصفقة وفقا للتقارير.

بيلد أشارت إلى أن بيلينجهام قد أعطى الموافقة على الانتقال لريال مدريد وسيبدأ النادي الإسباني في الدخول للمرحلة الأخيرة للتعاقد مع اللاعب.

الصفقة قد تكلف ريال مدريد ما يقارب 100 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون كمتغيرات وسيحصل بيلينجهام على 20 مليون يورو كراتب سنوي.

بيلينجهام انضم إلى دورتموند قادما من بيلينجهام في عام 2020.

لاعب الوسط الإنجليزي شارك منذ بداية الموسم الحالي مع دورتموند في 37 مباراة وسجل خلاله 10 أهداف وصمع 7.